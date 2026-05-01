Yukon Gold
Folge 3: Zum Greifen nahe
43 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12
Es ist noch früh in der Bergbausaison, doch die Minenarbeiter reißen bereits mit voller Kraft das harte Erdreich auf, um Gold zu fördern. Ken gerät unter Druck, seine Crew bis Monatsende bezahlen zu können. Doch die Lage eskaliert, als Gläubiger eines seiner Sauggeräte beschlagnahmen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited