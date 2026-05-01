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Yukon Gold

Den richtigen Riecher haben

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 31.05.2026
Den richtigen Riecher haben

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Yukon Gold

Folge 5: Den richtigen Riecher haben

41 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Karl entdeckt im Abbaugebiet spät Permafrost, was sowohl seinen Ruf als auch seine Beziehung zu seinem Vater Marty aufs Spiel setzt. Ken treibt seine Arbeit am Moose Creek weiter voran, doch seine Ehe gerät in Gefahr, als seine Frau Kina die Mine besucht und erkennt, dass Ken kurz vor dem Bankrott steht.

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