Den richtigen Riecher habenJetzt kostenlos streamen
Yukon Gold
Folge 5: Den richtigen Riecher haben
41 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Karl entdeckt im Abbaugebiet spät Permafrost, was sowohl seinen Ruf als auch seine Beziehung zu seinem Vater Marty aufs Spiel setzt. Ken treibt seine Arbeit am Moose Creek weiter voran, doch seine Ehe gerät in Gefahr, als seine Frau Kina die Mine besucht und erkennt, dass Ken kurz vor dem Bankrott steht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited