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Yukon Gold

Pest oder Cholera

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 31.05.2026
Pest oder Cholera

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Yukon Gold

Folge 6: Pest oder Cholera

43 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Die Bergleute drängen darauf, vor dem Herbst noch so viel Gold wie möglich zu fördern, bevor das Wetter umschlägt. Ken setzt seine wichtigste Förderanlage, "The Beast", aufs Spiel, um ein felsiges Gebiet abzubauen, von dem er überzeugt ist, dass es reich an Gold ist. Doch große Steine setzen der Ausrüstung stark zu, und Ausfälle sind keine Option.

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