Nicht alles was glänzt ist GoldJetzt kostenlos streamen
Yukon Gold
Folge 7: Nicht alles was glänzt ist Gold
41 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Der Herbst ist da, und die Goldsucher kämpfen gegen die Naturgewalten und setzen schweres Gerät ein, um Gold zu finden. Ken erleidet einen schweren Rückschlag, als er seinen einzigen Bulldozer umkippt und "The Beast" an seine Belastungsgrenze bringt. Karl und sein rechte Hand Kyle treten gegen den einzigen Lader von Sulphur Creek an, um den Waschbetrieb am Laufen zu halten - doch die Maschine fällt komplett aus.
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Alle Staffeln im Überblick
Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited