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Yukon Gold

Mit Vollgas zum Erfolg

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 07.06.2026
Mit Vollgas zum Erfolg

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Yukon Gold

Folge 8: Mit Vollgas zum Erfolg

43 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Die Crews arbeiten bei Wintereinbruch auf Hochtouren, um möglichst viel Boden zu bewegen. Ken und seine rechte Hand Guillaume kämpfen bei Minusgraden darum, ihr Gerät am Laufen zu halten - nur um festzustellen, dass das erhoffte Erdreich erschöpft ist. Cams Plan, einen uralten Wasserfall abzubauen, schlägt wegen der gefährlichen Lage fehl.

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