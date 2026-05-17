Yukon Gold
Folge 8: Mit Vollgas zum Erfolg
43 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Die Crews arbeiten bei Wintereinbruch auf Hochtouren, um möglichst viel Boden zu bewegen. Ken und seine rechte Hand Guillaume kämpfen bei Minusgraden darum, ihr Gerät am Laufen zu halten - nur um festzustellen, dass das erhoffte Erdreich erschöpft ist. Cams Plan, einen uralten Wasserfall abzubauen, schlägt wegen der gefährlichen Lage fehl.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited