Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 10.09.2014: Auf Biberjagd
44 Min.Folge vom 10.09.2014Ab 12
In einer Woche geht in Alaska die Fellsaison zu Ende, für die Einwohner Tananas die wichtigste Zeit des Jahres. Doch Charlie Wright hat bis dato erst sieben Biber gefangen. Schuld an der mageren Ausbeute ist der harte Winter. Wegen langer Kälteperioden und heftiger Stürme konnten die Dorfbewohner in diesem Jahr kaum Fallen ausbringen. Und nun beginnt die Schneeschmelze. Das macht die Jagd noch gefährlicher. Um ihre Familien zu ernähren, wandeln die Männer in der Wildnis auf dünnem Eis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.