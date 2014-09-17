Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 17.09.2014: Auf dünnem Eis
44 Min.Folge vom 17.09.2014Ab 12
Im Frühling gehen die Einwohner Tananas auf Gänsejagd, um ihre Vorratskammern mit Fleisch zu füllen. Denn in der kleinen Siedlung am Polarkreis gibt es keinen Supermarkt, in dem man Lebensmittel kaufen könnte. Um ihr Essen müssen sich die Dorfbewohner in der Wildnis selber kümmern. Dabei nehmen sie erhebliche Gefahren auf sich. Charlie Wright und sein Sohn Bob überqueren auf dem Weg zum 50 Kilometer entfernten Fish Lake den Yukon River - bei Tauwetter eine riskante Unternehmung.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.