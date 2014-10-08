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Yukon Men - Überleben in Alaska

Treibholz

DMAXFolge vom 08.10.2014
Treibholz

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 08.10.2014: Treibholz

44 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12

Im Winter fallen die Temperaturen am Polarkreis auf bis zu 45 Grad unter Null. Um diesen harten Witterungsbedingungen standzuhalten, müssen sich die Einwohner Tananas mit ausreichend Brennholz eindecken. Im Frühling treiben Hunderte von abgestorbenen Bäumen den Yukon River hinunter. Doch die Stämme einzuholen ist extrem gefährlich. Dorfbewohner Charlie hat dabei vor einigen Jahren seinen Stiefvater verloren. Er trug bei der Arbeit keine Schwimmweste und schaffte es im eiskalten Wasser nicht mehr bis ans rettende Ufer.

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