Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 22.10.2014: Wintervorbereitungen
84 Min.Folge vom 22.10.2014Ab 12
In Tanana steht der Winter vor der Tür. Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, sind die Dorfbewohner in Alaska auf den Lachsfang angewiesen. Die Fische sind eine ihrer Hauptnahrungsquellen, doch die Ausbeute fällt mager aus. Zudem tummeln sich rund um die kleine Ortschaft am Polarkreis hungrige Bären. Die Nerven der Menschen sind wegen der leeren Vorratskammern angespannt, und Familienbande werden auf die Probe gestellt. In ihrer Not brechen die Einsiedler zum Bald Mountain auf, um dort Karibus zu jagen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.