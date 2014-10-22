Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Men - Überleben in Alaska

Wintervorbereitungen

DMAXFolge vom 22.10.2014
Wintervorbereitungen

WintervorbereitungenJetzt kostenlos streamen

Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 22.10.2014: Wintervorbereitungen

84 Min.Folge vom 22.10.2014Ab 12

In Tanana steht der Winter vor der Tür. Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, sind die Dorfbewohner in Alaska auf den Lachsfang angewiesen. Die Fische sind eine ihrer Hauptnahrungsquellen, doch die Ausbeute fällt mager aus. Zudem tummeln sich rund um die kleine Ortschaft am Polarkreis hungrige Bären. Die Nerven der Menschen sind wegen der leeren Vorratskammern angespannt, und Familienbande werden auf die Probe gestellt. In ihrer Not brechen die Einsiedler zum Bald Mountain auf, um dort Karibus zu jagen.

Alle verfügbaren Folgen