Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 12.08.2015: Bärenalarm
44 Min.Folge vom 12.08.2015Ab 12
Schatzsuche mit Hindernissen: Stan Zuray möchte mit seinem Kumpel Mike McCann in der Nähe von Tanana eine uralte Mine wieder in Betrieb nehmen. Entdeckt wurden die Silberadern erstmals im Jahr 1888, aber bisher war das abgelegene Terrain nur schwer zugänglich. Doch das könnte sich mit der geplanten neuen Straße bald ändern. Deshalb gilt es herauszufinden, ob der Hauptstollen, der 120 Meter tief in den Berg hineingearbeitet wurde, noch begehbar ist. Die Erkundungstour verläuft allerdings nicht ohne Zwischenfälle.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.