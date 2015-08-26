Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 26.08.2015: Der Winter kommt
44 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 6
In Kürze wird ein Schwarm Silberlachse den Yukon River durchqueren. Die Fische dienen den Dorfbewohnern im Winter als wichtige Nahrungsquelle, doch bei der Jagd ist gutes Timing gefragt. Trapper Charlie Wright bleibt nur ein knappes Zeitfenster von 24 Stunden, um seine Vorratskammern aufzufüllen. In Tanana erschüttert derweil ein akuter Notfall die Gemeinde: Pat Moores Frau Lorraine hat offenbar eine Hirnblutung erlitten und muss dringend medizinisch versorgt werden. Aber das nächste Krankenhaus ist über 200 Kilometer entfernt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.