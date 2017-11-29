Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Men - Überleben in Alaska

Schneemangel

DMAXFolge vom 29.11.2017
Schneemangel

SchneemangelJetzt kostenlos streamen

Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 29.11.2017: Schneemangel

45 Min.Folge vom 29.11.2017Ab 6

Wilderer haben Charlie Wright einen Elch vor der Nase weggeschnappt. Daher bleibt als Notlösung nur ein Karibu. Aber rund um Tanana liegt noch immer sehr wenig Schnee und ohne seinen Hundeschlitten steht dem Dorfbewohner ein beschwerlicher Weg ins Jagdrevier bevor. Denn mit dem Quad kommt man in der Wildnis wesentlich langsamer voran. Chris und Jessi versuchen ihr Glück derweil beim Fischen. Doch dabei müssen die Aussteiger sehr vorsichtig zu Werke gehen, denn die Eisfläche auf dem See ist noch sehr dünn.

Alle verfügbaren Folgen