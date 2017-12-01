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Yukon Men - Überleben in Alaska

Wassermangel

DMAXFolge vom 01.12.2017
Wassermangel

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 01.12.2017: Wassermangel

44 Min.Folge vom 01.12.2017Ab 12

Bei eisigen Minustemperaturen drohen in Tanana die Wasserleitungen einzufrieren. Daher muss immer genügend Druck in den Rohren sein. Doch um dies zu gewährleisten, benötigen die Dorfbewohner am Polarkreis neue Ersatzteile, die der Lieferant wegen des schlechten Wetters auf halber Strecke am Straßenrand zurücklassen musste. Deshalb sind nun Stan Zurays Schlittenhunde gefragt. Chris bekommt derweil Besuch von seinem 65-jährigen Vater. Und zwischen den beiden Männern geht es bei einem Bauprojekt nicht immer harmonisch zu.

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