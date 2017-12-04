Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 04.12.2017: Ein furchtbarer Sturm
44 Min.Folge vom 04.12.2017Ab 12
Wer hat sich an Charlies Fallen zu schaffen gemacht? Der Trapper ist auf die Einnahmen aus dem Verkauf der Felle angewiesen und kann nicht hinnehmen, dass man ihn bestiehlt. Daher ergreift der „Yukon Man“ gemeinsam mit seinem Sohn Bob in der Wildnis Gegenmaßnahmen. Und anschließend tobt im nördlichsten US-Bundesstaat ein heftiger Sturm. Bei dem Unwetter verlieren Chris und Jessi Morse nahezu ihre gesamten Fleisch- und Fischvorräte. Daher ist guter Rat in Alaska teuer: Wie soll das Paar nun den Winter überstehen?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.