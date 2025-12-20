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Zauberhafte Weihnacht im Land der

Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht"

ORF2Staffel 1Folge 3vom 20.12.2025
Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht"

Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht"Jetzt kostenlos streamen

Zauberhafte Weihnacht im Land der

Folge 3: Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht"

120 Min.Folge vom 20.12.2025

Vorweihnachtliche Klänge und festliche Stimmung vor traumhafter Bergkulisse: Inmitten der winterlichen Landschaft des Salzburger Landes laden DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle zum besinnlichen Abend mit vielen Stars und weihnachtlichen Hits. Für festliche Stimmung sorgen Publikumslieblinge wie Andrea Berg, Hansi Hinterseer, Melissa Naschenweng, Jürgen und Joelina Drews, Johnny Logan, Sigrid & Marina und viele andere. Das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" gilt als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums weltweit und spielt eine große Rolle in dieser schon traditionellen Weihnachtssendung. Außerdem erzählen die Gäste der Sendung von ihren ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten und -ritualen.

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