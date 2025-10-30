Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 30.10.2025

ORF2 Staffel 2025 Folge 928 vom 30.10.2025
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Trump nach Treffen mit Xi zufrieden | USA-China: "Verhältnis bleibt von Konkurrenz geprägt" | Schlagabtausch bei Treffen von Merz und Erdogan | Wahlkrimi in den Niederlanden | Perterer (ORF): "Wilders verlor an Nichtwähler und andere rechte Parteien" | Wöginger-Prozess könnte neu aufgerollt werden | Koalitionsstreit über Steuer auf Überstunden | Todesfall am Tauernklinikum soll geprüft werden | Meldungen | Wiener Symphoniker feiern 125 Jahre

