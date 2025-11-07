ZEIT IM BILD 1
Folge 936: ZIB 1 vom 07.11.2025
21 Min.Folge vom 07.11.2025
Regierung startet Reduktions-Offensive bei Bürokratie | Neue Arbeitsgruppen für Verbesserungen im Gesundheitssystem | WKO: Gehaltsaffäre sorgt für Empörung | Trump trifft Orban im Weißen Haus | Müller (ORF): "Ähnlicher politischer Ansatz" | Gedenken an Novemberpogrome | Habsburger-Schatz: Debatte um Eigentum | 12-Jähriger feuert Schüsse auf Spielplatz ab | Meldungen | Aralsee: Vom Niedergang zur Hoffnung | Neues Filmporträt über Parov Stelar
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2