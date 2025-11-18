Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 18.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 947vom 18.11.2025
ZIB 1 vom 18.11.2025

Folge 947: ZIB 1 vom 18.11.2025

21 Min.Folge vom 18.11.2025

Gesetze sollen Strompreise senken | Kritik an neuen Stromgesetzen | Handel muss Mogelpackungen künftig kennzeichnen | Unger (ORF): Hoffnung auf große Reformen lebt | Wirtschaftskammer setzt Gagenerhöhung für Funktionäre aus | Vorschau auf die ZIB 2 | EU will bei digitalen Technologien autark werden | Ermittlungen nach Fund von getöteten Syrerinnen | Aktivisten decken Missstände in Schweinemastbetrieb auf | Kurzmeldungen | Roxane Duran ist die neue Buhlschaft | ÖFB-Team steht vor Entscheidungsspiel gegen Bosnien

