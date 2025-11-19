Zum Inhalt springenBarrierefrei
ÖFB-Team im WM-Fieber | Pariasek (ORF): "Das Bemerkenswerte ist der Teamspirit" | Trump empfängt saudischen Kronprinzen in den USA | Ukraine-Krieg: Selenskji führt Gespräche in der Türkei | Nationalrats disktutiert Vorgänge in Wirtschaftskammer | Inflation in Österreich bleibt bei vier Prozent | Erster Vogelgrippe-Fall in Oberösterreich nachgewiesen | Meldungen | Wecker soll Beziehung mit Minderjähriger gehabt haben | Klimt-Porträt erzielt 236 Mio. US-Dollar bei Auktion

