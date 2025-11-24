ZEIT IM BILD 1
Folge 953: ZIB 1 vom 24.11.2025
21 Min.Folge vom 24.11.2025
U17-WM: Österreich löst historisches Finalticket | Handels-KV: Gehälter steigen um 2,55 Prozent | Schmer-Galunder (ORF): Druck auf Verhandler war groß | Schwierige Verhandlungen über neuen Stabilitätspakt | Gespräche über Friedensplan für Ukraine in Genf | Wahlkampf in Ungarn: Orban unter Druck | Gelegs (ORF): "Magyar mittlerweile beliebter als Orban" | Spanische Hofreitschule: Missstände bei Tieren aufgedeckt | Meldungen | Trauer um Schauspieler Udo Kier | "Zeit im Bild" feiert 70. Geburtstag
ZEIT IM BILD 1
