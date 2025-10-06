Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 904vom 06.10.2025
Nahost-Verhandlungen in Ägypten | Kriegleder/El-Gawhary (ORF): "Große Erwartungen" in Gaza-Friedensplan | Frankreichs Premier wieder zurückgetreten | Primosch (ORF): "Macron will Wahlsieger nicht an die Macht lassen" | Umweltkontrollbericht: Herausforderungen trotz positiven Trends | Blog-Affäre: Botschafter zu spät abberufen | ÖVP-Klubobmann Wöginger ab Dienstag vor Gericht | Bei Aufleben des Hauptvorwurfs droht Einweisung | Meldungen | Doku "Girls & Gods" über Feminismus und Religion | Wera Gruber präsentiert erstmals ZIB-Wetter

