ZEIT IM BILD 1
Folge 904: ZIB 1 vom 06.10.2025
21 Min.Folge vom 06.10.2025
Nahost-Verhandlungen in Ägypten | Kriegleder/El-Gawhary (ORF): "Große Erwartungen" in Gaza-Friedensplan | Frankreichs Premier wieder zurückgetreten | Primosch (ORF): "Macron will Wahlsieger nicht an die Macht lassen" | Umweltkontrollbericht: Herausforderungen trotz positiven Trends | Blog-Affäre: Botschafter zu spät abberufen | ÖVP-Klubobmann Wöginger ab Dienstag vor Gericht | Bei Aufleben des Hauptvorwurfs droht Einweisung | Meldungen | Doku "Girls & Gods" über Feminismus und Religion | Wera Gruber präsentiert erstmals ZIB-Wetter
Altersfreigabe:
0