Beamten-KV wird erneut verhandelt | Veenenbos (ORF): "Beamten-Abschluss wird aufgeschnürt" | Diversion für ÖVP-Klubobmann Wöginger | Dannhauser (ORF): "Kehrtwende mit quietschenden Reifen" | Israel gedenkt Opfern des Hamas-Überfalls vor zwei Jahren | Wildner (ORF): "7. Oktober nationales Trauma für Israel" | Rezession geht mit einem Aber zu Ende | Steuersenkung bei Lebensmitteln: Einheitliche Linie fehlt | Fall Waltraud: Geschlechtswechsel sorgt für Ermittlungen | Meldungen

