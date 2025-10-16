Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 1 vom 16.10.2025 - 16.10.2025

ORF2Staffel 2025Folge 914vom 16.10.2025
20 Min.Folge vom 16.10.2025

Josef Grünwidl im Porträt | Krenn (ORF): "Er gilt als einer der zuhört" | NR beschließt gestaffelte Pensionsanpassung | SPÖ fordert Strafen für überhöhte Altbaumieten | Strengere Regeln für E-Mopeds und E-Scooter | Streit um Übergabe verbliebener Geiselleichen | Plan für militärische Unabhängigkeit von den USA | Meldungen | Rekordanstieg der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre | Auftakt für die Viennale

