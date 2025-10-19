ZEIT IM BILD 1
Folge 917: ZIB 1 vom 19.10.2025
21 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Wertvoller Schmuck aus Louvre gestohlen | Primosch (ORF) zum Schmuckdiebstahl in Paris | Israel greift wieder "Terrorziele in Gaza" an | Kriegleder (ORF) zu den neuen Angriffen Israels | Nordzypern wählt neuen Präsidenten | Tanner: "Sky Shield unabdingbar notwendig" | Hinweis | Ukraine-Beauftragter sieht Chancen für Österreich | Google startet in Österreich mit KI-Modus | Meldungen | Staatsballett: Erste Premiere der neuen Chefin
