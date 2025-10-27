ZIB 1 vom 27.10.2025 - 27.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 925: ZIB 1 vom 27.10.2025 - 27.10.2025
21 Min.Folge vom 27.10.2025
Abgewiesene Patientin tot: Ruf nach Aufklärung | Dannhauser (ORF) über Ressourcen im Gesundheitssystem | Gratisimpfung: Ärte klagen über zu wenig Impfstoff | Schuhhändlers Humanic wird verkauft | Milei besteht Stimmungstest | Wagner (ORF) zur Argentinien-Wahl | Bürgerkrieg in Sudan: Sorge um tausende Zivilisten | Doppelmord in Enns | Meldungen | Journalist Heinz Nussbaumer gestorben | Im Kino: "Das Verschwinden des Josef Mengele"
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0