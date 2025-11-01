ZEIT IM BILD 1
Folge 930: ZIB 1 vom 01.11.2025
20 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Kairo eröffnet größtes archäologisches Museum der Welt | El-Gawhary (ORF): "Viele Exponate erstmals öffentlich" | Jamaika ringt mit Folgen von Hurrikan "Melissa" | Gedenken an Opfer des Bahnhofsunglücks in Novi Sad | Wehrschütz (ORF): "Serbische Gesellschaft ist polarisiert" | Klimaticket wird ab Jänner deutlich teurer | Kritik an Katastrophenfonds | Online-Betreuung für Long-Covid-Patienten | Meldungen | Forschungsprojekt untersucht Artenvielfalt auf Friedhöfen
