ZIB 1 vom 02.11.2025 - 02.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 931vom 02.11.2025
19 Min.Folge vom 02.11.2025

Gedenken an Terroropfer in Wien | Ertl (ORF): "100 Hochgefährder in Österreich" | Hiwneis | Mehr Autonomie bei Deutschförderung an Schulen | Missbrauchsskandal erschüttert Vertrauen in SOS Kinderdorf | Messerattacke: Britische Polizei schließt Terror aus | Sozialist Mamdani als Favorit bei New Yorker Wahl | Belgien baut Endlager für schwach radioaktiven Müll | Meldungen | Fünf deutsche Alpinisten sterben bei Lawine in Südtirol | Lentos-Ausstellung thematisiert das Mädchen-Sein

