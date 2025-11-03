ZEIT IM BILD 1
Folge 932: ZIB 1 vom 03.11.2025
19 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Arbeitslosigkeit steigt weiter | Baustoffhändler Quester ist insolvent | Aufregung über WKO-Gehaltsplus von 4,2 Prozent | Israel: Militäranwältin festgenommen | Schweres Erdbeben im Norden Afghanistans | Erweiterung der Medikamentenkompetenz für Pflegekräfte stockt | Pensionsstudie von WIFO und Arbeiterkammer | Meldungen | Mittelalterlicher Turm in Rom stürzte ein | Louvre-Coup: Kronjuwelen bleiben verschwunden | "Herbstgeschichte": Neuer Roman von Stan Nadolny
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ORF 2