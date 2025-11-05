ZEIT IM BILD 1
Folge 934: ZIB 1 vom 05.11.2025
21 Min.Folge vom 05.11.2025
US-Demokraten feiern Erfolge bei Regionalwahlen | Wolschek (ORF): "Erster spürbarer Gegenwind" | Russische Truppen rücken auf Pokrowsk vor | Wirtschaftskammer reduziert geplante Gehaltserhöhung | Fiskalrat warnt vor hohem Budgetdefizit | Schwächeres Klimaziel für 2040 von EU beschlossen | Erste Schein-Filiale in Paris sorgt für Proteste | ORF-Stiftungsrat diskutiert die Krise der Medien | Meldungen | Jubiläum: 70 Jahre Staatsoper nach Zweitem Weltkrieg
