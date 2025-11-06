ZEIT IM BILD 1
Folge 935: ZIB 1 vom 06.11.2025
WKO: Verzögerte Gehaltsanhebung löst Kontroverse aus | Diskussion um Wirtschaftskammer-Gehälter hält an | Stiller (ORF): "Es ist einiges schiefgelaufen für die WKO" | Anti-Terror-Einsatz in Wien führt zu einer Festnahme | Auftakt zur Welt-Klimakonferenz in Brasilien | Kernmayer (ORF): "Klimaschutz wird zurückgedrängt" | Tullnerfeld: Van der Bellen besichtigt Hochwasserschäden | ICE stürmt Kindergarten in Chicago | Meldungen | Habsburger Schatz nach 100 Jahren wieder aufgetaucht
