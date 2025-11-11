Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 11.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 940vom 11.11.2025
ZIB 1 vom 11.11.2025

Folge 940: ZIB 1 vom 11.11.2025

21 Min.Folge vom 11.11.2025

Budgetdefizit höher als erwartet | Klaus Webhofer (ORF): "Wir müssen von höheren Zahlen ausgehen" | WK-Chef Mahrer weiterhin im Fokus | Immer weniger Lehrer fertig ausgebildet | 25 Jahre Kaprun-Tragödie | Dinghofer-Symposium: Proteste vor dem Parlament | Pflegerin unter Mordverdacht | Palästinenserpräsident Abbas bei Präsident Macron | Meldungen | Moore: Lebensraum für Tiere und Pflanzen | "Das Leben der Wünsche" neu im Kino

