Folge 940: ZIB 1 vom 11.11.2025
21 Min.Folge vom 11.11.2025
Budgetdefizit höher als erwartet | Klaus Webhofer (ORF): "Wir müssen von höheren Zahlen ausgehen" | WK-Chef Mahrer weiterhin im Fokus | Immer weniger Lehrer fertig ausgebildet | 25 Jahre Kaprun-Tragödie | Dinghofer-Symposium: Proteste vor dem Parlament | Pflegerin unter Mordverdacht | Palästinenserpräsident Abbas bei Präsident Macron | Meldungen | Moore: Lebensraum für Tiere und Pflanzen | "Das Leben der Wünsche" neu im Kino
