ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 12.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 941vom 12.11.2025
ZIB 1 vom 12.11.2025

ZEIT IM BILD 1

Folge 941: ZIB 1 vom 12.11.2025

20 Min.Folge vom 12.11.2025

Druck auf Mahrer nach Gehaltsaffäre wächst | Hazivar (ORF): "Schaden für WKO ist angerichtet" | Finanzministerium drängt auf Stabilitätspakt | Voestalpine streicht 340 Stellen in der Steiermark | Causa Epstein: Trump in Erklärungsnot | Kohl (ORF): "Druck auf Trump wird größer" | Siedlergewalt im Westjordanland nimmt zu | Opferfamilien von Graz klagen Republik | Meldungen | Buch Wien trotzt Branchentrend mit Wachstum | Polarlichter über Österreich

