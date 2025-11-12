ZEIT IM BILD 1
Folge 941: ZIB 1 vom 12.11.2025
20 Min.Folge vom 12.11.2025
Druck auf Mahrer nach Gehaltsaffäre wächst | Hazivar (ORF): "Schaden für WKO ist angerichtet" | Finanzministerium drängt auf Stabilitätspakt | Voestalpine streicht 340 Stellen in der Steiermark | Causa Epstein: Trump in Erklärungsnot | Kohl (ORF): "Druck auf Trump wird größer" | Siedlergewalt im Westjordanland nimmt zu | Opferfamilien von Graz klagen Republik | Meldungen | Buch Wien trotzt Branchentrend mit Wachstum | Polarlichter über Österreich
