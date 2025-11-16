ZEIT IM BILD 1
Folge 945: ZIB 1 vom 16.11.2025
21 Min.Folge vom 16.11.2025
Headlines | Großbritannien verschärft Migrationskurs | US-Razzien gegen Einwanderer gehen weiter | Netanjahu erteilt Palästinenserstaat erneut eine Absage | Wildner (ORF) zur Zweistaatenlösung | Proteste bei COP30 in Belem | Gewessler drängt auf Reformen in WKO | Christliche Influencer gewinnen an Bedeutung | Meldungen | Ski-Tickets: Alternativen zu Einheimischen-Tarifen | Spektakuläre Klimst-Versteigerung in N.Y.
