ZEIT IM BILD 1
Folge 946: ZIB 1 vom 17.11.2025
18 Min.Folge vom 17.11.2025
Trump für Freigabe der Epstein-Akten | Wolschek (ORF): Epstein-Causa schadet Trump bei Basis | Sabotageakt an Bahnstrecke zwischen Polen und Ukraine | Frankreich liefert Luftabwehrsysteme an die Ukraine | Regierung plant Reform des Strommarkts | Österreichs Konjunktur hinkt weiterhin hinterher | Vorschau auf die ZIB 2 | China stellt Akkutauschmodell bei E-Autos vor | Blutkrebs ist bei Kindern immer häufiger heilbar | Kurzmeldungen | ÖFB-Team muss gegen Bosnien Remis erreichen | Kessler-Zwillinge gestorben
