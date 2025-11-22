ZEIT IM BILD 1
Folge 951: ZIB 1 vom 22.11.2025
19 Min.Folge vom 22.11.2025
Ukraine: Krisentreffen zu US-Friedensplan vorgesehen | Marlovits (ORF): "Keine gute Position für Selenskyj" | Klimakonferenz endet mit Kompromiss | Kernmayer (ORF): "Schwaches Ergebnis für Klimaschutz" | Einschränkungen bei Verkauf von Cannabis-Produkten geplant | Start der "Black Week" im Handel | Neuwahl in Republika Srpska | Fünfzig Jahre nach Thronbesteigung in Spanien | Meldungen | Ofczarek glänzt in "Richard III."
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2