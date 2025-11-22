Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 22.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 951vom 22.11.2025
19 Min.Folge vom 22.11.2025

Ukraine: Krisentreffen zu US-Friedensplan vorgesehen | Marlovits (ORF): "Keine gute Position für Selenskyj" | Klimakonferenz endet mit Kompromiss | Kernmayer (ORF): "Schwaches Ergebnis für Klimaschutz" | Einschränkungen bei Verkauf von Cannabis-Produkten geplant | Start der "Black Week" im Handel | Neuwahl in Republika Srpska | Fünfzig Jahre nach Thronbesteigung in Spanien | Meldungen | Ofczarek glänzt in "Richard III."

