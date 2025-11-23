ZEIT IM BILD 1
Folge 952: ZIB 1 vom 23.11.2025
19 Min.Folge vom 23.11.2025
Krisentreffen in Genf zu Trumps Ukraine-Plan | Müller/Wehrschütz (ORF): "Möglicher Machtkampf im Weißen Haus" | Meinl-Reisinger fordert EU-Verhandlungsteam | Regierung will Scheidungsrecht reformieren | Aufregung um chinesische Westbahn-Züge | Klimakonferenz endet mit Minimalkompromiss | Ziegler (ORF): "Zwei positive Ergebnisse des Klimagipfels" | Meldungen | Nestroy Gala: Verleihung der Theaterpreise | Schneefälle läuten Start der Skisaison ein
