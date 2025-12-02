ZEIT IM BILD 1
Folge 961: ZIB 1 vom 02.12.2025
21 Min.Folge vom 02.12.2025
Städtebund fordert Reformen | Wien erhöht erneut zahlreiche Gebühren | Sozialwirtschaft-KV: Streiks an rund 300 Standorten | Ukraine-Krieg: Putin droht Europa | Wehrschütz (ORF): "Trump hofft auf Einigung" | Hinweis "ZIB 2" | US-Angriffe auf Venezuela: Immer mehr Kritik | Massive Nachfrage bei Männerberatung | Sechsjährige rettet Familie mit SOS-Handzeichen | Bericht: Beteiligung an Asyltransitlagern in Afrika erwogen | Meldungen | Icarus: Tierforschung aus dem All | Tatort: Neues Ermittler-Duo
