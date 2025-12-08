ZEIT IM BILD 1
Folge 967: ZIB 1 vom 08.12.2025
16 Min.Folge vom 08.12.2025
Ein Jahr nach Assad: Syriens fragiler Neubeginn | El-Gawhary (ORF): "Die Leute feiern" | EU ebnet Weg für schärfere Asylpolitik | Ringen um Führungsrolle im Ukraine-Konflikt | EUs Ringen um den Ukraine-Kurs | Höhere Grundsteuer zur Budgetentlastung gefordert | Maria Empfängnis: Einkaufsboom und Konsumkritik
