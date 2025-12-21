ZEIT IM BILD 1
Folge 980: ZIB 1 vom 21.12.2025
19 Min.Folge vom 21.12.2025
Übermaler Arnulf Rainer gestorben | Traxl (ORF): "Wichtigster Vertreter einer Generation" | Programmhinweis | ÖVP postet muslimkritisches Studienergebnis | Van der Bellen gewährt "Weihnachtsamnestie" | Israel genehmigt 19 neue Siedlungen im Westjordanland | USA beschlagnahmen weiteren venezolanischen Tanker | Millionen flüchten vor Bürgerkrieg im Sudan | Kurzmeldungen | EU-Kommission will Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern | Längste Nacht des Jahres steht bevor
