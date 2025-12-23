ZEIT IM BILD 1
Folge 982: ZIB 1 vom 23.12.2025
20 Min.Folge vom 23.12.2025
Trump legt Maduro Rücktritt nahe | "Kann zu bewaffnetem Konflikt auf offener See führen" | Russland überzieht die Ukraine mit Luftangriffen | Unterwegs mit der Caritas in Odessa | NEOS wollen Berufsheer | Handel rechnet mit Umsatzplus zu Weihnachten | Vorschau auf die ZIB 2 | Jeder vierte Österreicher fühlt sich manchmal einsam | Soziale Medien haben Suchtpotenzial | Kurzmeldungen | Film "Therapie für Wikinger" über ungleiches Brüderpaar | Kirchenfenster von Notre-Dame spalten derzeit Frankreich
ZEIT IM BILD 1
