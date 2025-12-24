ZEIT IM BILD 1
Folge 983: ZIB 1 vom 24.12.2025
20 Min.Folge vom 24.12.2025
Große Solidarität bei "Licht ins Dunkel“ | Ö3 Weihnachtswunder: Über fünf Millionen | Canisibus versorgt zu Weihnachten | Neuer Erzbischof blickt auf Dialog und Verantwortung | Pilgerandrang zum Heiligen Jahr | Vospernik (ORF): "Es wird traditionell" | Weihnachten in Bethlehem zwischen Hoffnung und Sorge | Wildner (ORF): "Zusammenhalt gelingt im Kleinen" | Trumps Zölle belasten Wirtschaft und Handel | Meldungen | Auf den Spuren von "Stille Nacht“
ZEIT IM BILD 1
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2