ZIB 1 vom 12.01.2026

Proteste im Iran weiten sich aus | Lyon (ORF) über die Lage im Iran | Iran-Proteste bewegen Community in Österreich | US-Präsident Trump kritisiert FED-Chef Powell | Bar-Brand in Crans Montana: Verletzte erhalten Hauttransplantate | Industrie-Strategie: Wirtschaft fordert Preissenkungen | Nach Lkw-Unfall: Stauchaos droht auf Tauernautobahn | Meldungen | Influenza erreicht Österreich früher als sonst | Staraufgebot bei den Golden Globes

