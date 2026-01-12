ZIB 1 vom 12.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1002: ZIB 1 vom 12.01.2026
20 Min.Folge vom 12.01.2026
Proteste im Iran weiten sich aus | Lyon (ORF) über die Lage im Iran | Iran-Proteste bewegen Community in Österreich | US-Präsident Trump kritisiert FED-Chef Powell | Bar-Brand in Crans Montana: Verletzte erhalten Hauttransplantate | Industrie-Strategie: Wirtschaft fordert Preissenkungen | Nach Lkw-Unfall: Stauchaos droht auf Tauernautobahn | Meldungen | Influenza erreicht Österreich früher als sonst | Staraufgebot bei den Golden Globes
