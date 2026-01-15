ZIB 1 vom 15.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1005: ZIB 1 vom 15.01.2026
21 Min.Folge vom 15.01.2026
Senkung der Mehrwertsteuer: Warten auf Details | Regierung plant günstigeren Strom für die Industrie | Fall Pilnacek: Befragungen gestartet | Hinweis "ZIB 2" | Weitere Verschärfungen in der Asylpolitik | Europäische Staaten stationieren Soldaten in Grönland | Perterer (ORF): "Größte Zerreißprobe in der Geschichte der NATO" | Iran / USA: Sorge vor Angriff wächst | Lyon (ORF): "Angst und Angstmacherei sind allgegenwärtig" | Meldungen | ISS-Crew vorzeitig zur Erde zurückgekehrt | Komödie "Extrawurst" im Kino
