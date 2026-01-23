ZIB 1 vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1013: ZIB 1 vom 23.01.2026
Folge vom 23.01.2026
Wachsende Kritik an US-Einwanderungsbehörde ICE | IS-Kämpfer aus syrischen Lagern entkommen | El-Gawhary (ORF): "Viele IS-Anhänger wieder inhaftiert" | Hinweis | Prozess gegen "Sächsische Separatisten" gestartet | Ott spricht von Geheimoperation | Massive Asbestbelastung im Burgenland | EVN senkt nach politischen Forderungen Strompreise | Steuersenkung nicht immer weitergegeben | Meldungen | Operette "Benamor" erstmals in Wien | Babinsky Dritter im Super-G-Krimi in Kitzbühel
