ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 29.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1019vom 29.01.2026
ZIB 1 vom 29.01.2026

ZEIT IM BILD 1

Folge 1019: ZIB 1 vom 29.01.2026

21 Min.Folge vom 29.01.2026

EU verhängt Sanktionen gegen Iran | Lyon (ORF): "Viele sind traumatisiert und verzweifelt" | USA: Proteste gegen ICE dauern an | Merz fordert eigenständige EU-Position | Pilnacek-Ausschuss befragt entscheidende Zeuginnen | Engpässe im Gefängnispersonal belasten Sicherheit | Lateinunterricht wird reduziert | Spar baut Filialnetz aus | Meldungen | Burgtheater zeigt Nestroy frisch interpretiert | Swarovski und Ostrowski führen durch ESC-Show

