ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 16.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1037vom 16.02.2026
Folge 1037: ZIB 1 vom 16.02.2026

21 Min.Folge vom 16.02.2026

Terroranklage nach Swift-Anschlagsplänen | Hunderttausende Impfdosen verschollen | Kassenbetrug in der Gastronomie: Zahl der Verdächtigen steigt | Rubio bei Orban: Lob vor richtungsweisender Wiederwahl | Moskau: Gedenken an Putin-Gegner Nawalny | Tod nach Zusammenstößen: Paris macht ultralinke Gruppen verantwortlich | Fall Waltraud: Behörde macht Geschlechtsänderung rückgängig | Mehr Schlafprobleme als gedacht – Europas Volkswirtschaft betroffen | Meldungsblock | "Im ersten Licht": Tiefe Einblicke in zwei Weltkriege und ihre Menschen | Fabio Gstrein erlöst Österreich: Silber im Slalom von Bormio

