ZIB 1 vom 24.02.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1045: ZIB 1 vom 24.02.2026
20 Min.Folge vom 24.02.2026
Ukrainekrieg geht in das fünfte Jahr | Viele Kriegsopfer auf beiden Seiten | ORF-Korrespondenten zu den Stimmungen in den Kriegsländern | Bundesregierung weist Forschung Milliarden zu | Kleinen Gemeinden fehlt das Geld | 14-Jährige gesteht Tötung von Frau auf Friedhof | Vorschau auf die ZIB 2 | Großglockner-Prozess geht in die Verlängerung | Hinweis auf "ZIB Talk" | Kurzmeldungen | Jim Jarmusch bringt neuen Film heraus | Rapid fasst heftige Strafe für Fanvergehen aus
