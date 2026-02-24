Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 24.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1045vom 24.02.2026
ZIB 1 vom 24.02.2026

20 Min.Folge vom 24.02.2026

Ukrainekrieg geht in das fünfte Jahr | Viele Kriegsopfer auf beiden Seiten | ORF-Korrespondenten zu den Stimmungen in den Kriegsländern | Bundesregierung weist Forschung Milliarden zu | Kleinen Gemeinden fehlt das Geld | 14-Jährige gesteht Tötung von Frau auf Friedhof | Vorschau auf die ZIB 2 | Großglockner-Prozess geht in die Verlängerung | Hinweis auf "ZIB Talk" | Kurzmeldungen | Jim Jarmusch bringt neuen Film heraus | Rapid fasst heftige Strafe für Fanvergehen aus

ORF2
