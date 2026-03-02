ZIB 1 vom 02.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1051: ZIB 1 vom 02.03.2026
21 Min.Folge vom 02.03.2026
Über 2000 Ziele im Iran getroffen | Wolschek und Huemer über Trumps Iran‑Statement | Nahost-Krieg weitet sich auf den Libanon aus | Wildner zur Lage zwischen Israel und Libanon | Angriffe auf Öl-Infrastruktur treiben Energiepreise | Stiller: "Konflikt trübt den Optimismus" | Wien berät über Folgen des Iran-Konflikts | 18.000 Österreicher im Nahen Osten | Meldungen
ZEIT IM BILD 1
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2