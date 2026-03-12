ZIB 1 vom 12.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 1061: ZIB 1 vom 12.03.2026
20 Min.Folge vom 12.03.2026
Nach weiteren Angriffen: Iran droht mit Vergeltung | Wildner: "Hisbollah mischt sehr kräftig mit" | Ölpreis durch Hormus-Blockade unter Druck | Angriff auf Militärbasis trifft auch Mädchenschule | Pilnacek-Laptop sorgt weiter für Fragen | Thurnher übernimmt interimistisch ORF-Geschäftsführung | AK kritisiert PVA-Gutachter | Meldungen | Krieg stört Satelliten-Kommunikation | Österreich holt weitere Paralympics-Medaillen
