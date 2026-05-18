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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 18.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1128vom 18.05.2026
ZIB 1 vom 18.05.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1128: ZIB 1 vom 18.05.2026

20 Min.Folge vom 18.05.2026

OMV setzt erstmals seit 18 Jahren Erdgasfeld in Betrieb | Benko-Stiftung ebenfalls insolvent | Hinrichtungen nehmen weltweit zu | AK fordert rasche Lohn-Transparenz Umsetzung | Facharzttermin nur noch per Hausarzt-Überweisung verhandelt | Geburtenrate so niedrig wie noch nie | Nach Todesfall: Kuhherde attackierte weitere Menschen | Meldungen | 75. Jubiläum der Wiener Festwochen | Rangnick präsentiert WM-Kader

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